Meteo Alghero, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Alghero indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che caratterizzerà il meteo della città sarda.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +23,3°C e i +26,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 16,2km/h e i 19,1km/h, garantendo una piacevole brezza. L’umidità si attesterà intorno al 68-71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +26,4°C – +26,8°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest con intensità tra i 13km/h e i 14,6km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 63%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1010hPa.

In serata, le temperature caleranno leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai +22,4°C – +24,9°C. Il vento sarà più debole, con intensità tra i 2,1km/h e i 4,8km/h proveniente da diverse direzioni. L’umidità aumenterà fino al 79-82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1009-1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Alghero indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e venti di brezza che garantiranno un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.7° Assenti 11.4 S max 13.4 Ostro 87 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.6° Assenti 13.2 S max 14.6 Ostro 91 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +25° Assenti 17.7 SSO max 18.6 Libeccio 76 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 16.4 SO max 16.2 Libeccio 64 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 14.6 SO max 14.1 Libeccio 61 % 1010 hPa 16 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.5 O max 6.4 Ponente 63 % 1009 hPa 19 cielo sereno +23.3° perc. +23.7° Assenti 2.6 OSO max 3.2 Libeccio 79 % 1009 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.9° Assenti 4.8 SE max 4.6 Scirocco 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:15 e tramonta alle ore 04:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.