Meteo Ancona, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

Durante il fine settimana ad Ancona, le condizioni meteo saranno stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno piacevoli, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Sabato e Domenica vedranno un aumento delle temperature, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta o al mare. Buon weekend a tutti!

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Ancona, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est a 8,7km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una brezza che soffierà da Est – Sud Est a 13,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature massime raggiungeranno i +29,8°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 20,9km/h.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature intorno ai +25,8°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est a 9,7km/h.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,5°C, con una brezza leggera proveniente da Sud a 7,8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +30,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature massime intorno ai +31,9°C e una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a 10,5km/h.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature intorno ai +26,7°C e una brezza leggera da Sud – Sud Est a 9,3km/h.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 4,2km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +30,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 12km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature massime intorno ai +31,2°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a 13,7km/h.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature intorno ai +27,1°C e una bava di vento da Ovest – Sud Ovest a 3,6km/h.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona si prospetta con condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature piacevoli e venti leggeri. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento, ideali per godersi una giornata al mare o all’aria aperta. Buon weekend a tutti!

