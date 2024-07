Meteo Aosta, le previsioni per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio ad Aosta mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, ci si aspetta la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 35%. Le temperature oscilleranno tra i +26,3°C e i +28,6°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i +28°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 5,3km/h e gli 8,5km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità di pioggia che si manterrà intorno al 25-41%. Le temperature massime saranno di circa +29,9°C, con una sensazione di caldo che potrà arrivare fino a +29,9°C. Il vento soffierà sempre da Ovest, aumentando leggermente la sua intensità fino a 13,3km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e un cielo che si presenterà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di fresco che raggiungerà i +19,7°C. Il vento soffierà ancora da Ovest – Nord Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 5,5km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni ad Aosta, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +19.2° prob. 7 % 2.8 NO max 2.9 Maestrale 93 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.9° perc. +19.2° prob. 8 % 0.6 N max 1.9 Tramontana 92 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +23.8° perc. +24.3° 0.12 mm 1.8 SO max 2.5 Libeccio 76 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.82 mm 5.3 O max 6.7 Ponente 65 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +29.9° perc. +29.9° 0.2 mm 5.7 O max 13.3 Ponente 43 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +27.8° perc. +28.6° 0.46 mm 4.5 O max 11.6 Ponente 54 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.11 mm 5.4 ONO max 7.2 Maestrale 75 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° prob. 52 % 5.7 ONO max 5.4 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:18

