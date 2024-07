Meteo Arezzo, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo indicano una settimana caratterizzata da caldo e sole. Le temperature saranno in aumento, con punte elevate durante il pomeriggio. L’umidità varierà, ma si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi dall’afa. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mitigare leggermente il caldo. Restate informati sulle condizioni meteorologiche e adottate le precauzioni necessarie per fronteggiare il caldo intenso.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Arezzo il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 3,9km/h. L’umidità si attesterà al 64% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +25,8°C con una brezza leggera da Nord Est a 5,8km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio il caldo aumenterà ulteriormente. Alle 13:00 ci sarà una temperatura di +37°C con una brezza da Nord Est a 14,8km/h. L’umidità scenderà al 26% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature più miti. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +23,9°C con una brezza leggera da Nord Est a 9,8km/h. L’umidità salirà al 69% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +21°C e una brezza leggera da Nord Est a 8,6km/h. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +24,6°C con una brezza da Nord Est a 8,7km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio il caldo aumenterà ulteriormente. Alle 13:00 ci sarà una temperatura di +35,6°C con una brezza da Est – Nord Est a 18,8km/h. L’umidità scenderà al 22% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature più miti. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +22,8°C con una brezza leggera da Nord Est a 7,7km/h. L’umidità salirà al 53% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +20,9°C e una brezza leggera da Nord Est a 7km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino il cielo presenterà poche nuvole con una leggera copertura. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +25,7°C con una brezza da Nord Est a 4,2km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente. Alle 13:00 ci sarà una temperatura di +39,5°C con una brezza da Nord Ovest a 6,8km/h. L’umidità scenderà al 15% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata il cielo presenterà poche nuvole. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +22,8°C con una brezza leggera da Nord Est a 7,7km/h. L’umidità salirà al 53% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +22°C e una brezza leggera da Ovest a 2,5km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C con una brezza da Sud Ovest a 5,5km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 ci sarà una temperatura di +39,5°C con una brezza da Nord Ovest a 6,8km/h. L’umidità scenderà al 15% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,7°C e una brezza di vento da Nord Ovest a 2,7km/h. L’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Arezzo, si prevede una settimana calda e soleggiata con temperature in aumento nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dall’afa.

