Meteo Arzano, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio ad Arzano prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina campana per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potranno superare i 33°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma la presenza di una brezza leggera contribuirà a rendere il clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento rispetto alle ore precedenti. Tuttavia, la brezza vivace potrà ancora farsi sentire, garantendo un po’ di sollievo dal caldo estivo.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 28°C. Il vento tenderà a diminuire ulteriormente, ma la brezza leggera potrà ancora essere avvertita.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio ad Arzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto ad Arzano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.9 ONO max 3.7 Maestrale 72 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +26° Assenti 1.9 NNO max 2.2 Maestrale 73 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +28.9° Assenti 1.7 NNO max 2.1 Maestrale 61 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +33.5° Assenti 7 OSO max 5 Libeccio 40 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.8° perc. +35.1° Assenti 17.4 OSO max 14 Libeccio 40 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.6° Assenti 17.6 O max 20.4 Ponente 40 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +30.8° Assenti 9.9 O max 14.1 Ponente 47 % 1014 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +29.5° Assenti 3.7 OSO max 4.2 Libeccio 54 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:29

