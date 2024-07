Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Ascoli Piceno mostrano una giornata con variazioni climatiche significative. La mattina inizierà con piogge leggere, mentre nel pomeriggio e nella sera sono attese precipitazioni più consistenti.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, ci aspettiamo piogge leggere con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature oscilleranno intorno ai +25,2°C con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8,8km/h, con raffiche fino a 11,4km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le nubi saranno sparse con una copertura del 63%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,5°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà orientato da Est – Nord Est a una velocità di 12,4km/h, con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nella sera, a partire dalle 18:00, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si abbasseranno a +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 2,6km/h, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità aumenterà al 70% e la pressione atmosferica salirà a 1013hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio ad Ascoli Piceno vedrà un inizio di giornata piovoso, seguito da un pomeriggio con nubi sparse e possibili piogge leggere, per poi concludersi con precipitazioni più consistenti in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° prob. 56 % 12 OSO max 10.6 Libeccio 72 % 1010 hPa 3 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 4 % 8.8 O max 7.5 Ponente 69 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +25.2° perc. +25.4° 0.17 mm 8.8 SSO max 11.4 Libeccio 64 % 1012 hPa 9 cielo coperto +30.6° perc. +30.4° prob. 4 % 4 NNE max 5.3 Grecale 40 % 1011 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +32.6° Assenti 17.1 ENE max 12 Grecale 40 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +32.2° prob. 16 % 9.9 NE max 7.8 Grecale 42 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.6° perc. +26° 0.35 mm 2.6 O max 6.4 Ponente 70 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° prob. 26 % 7 O max 6.3 Ponente 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:34

