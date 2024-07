Meteo Aversa, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio ad Aversa prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 30-40%. Le temperature massime toccheranno i 35,8°C nel corso della mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio, ma comunque con valori intorno ai 34-35°C.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5,9km/h e i 9,1km/h. Nel pomeriggio, la direzione del vento ruoterà verso Ovest – Sud Ovest, aumentando leggermente di intensità fino a raggiungere i 20,9km/h. La sera, il vento si attenuerà leggermente provenendo da Nord Ovest con una velocità intorno ai 4,5km/h.

Le previsioni del tempo non prevedono precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1013hPa per l’intera giornata.

In base alla situazione attesa per Lunedì 29 Luglio, possiamo concludere che ad Aversa ci attende una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è probabile che le condizioni meteo rimangano stabili, con cielo sereno e temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +29° Assenti 2.6 NE max 3.5 Grecale 55 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.9° perc. +27.6° Assenti 1.7 E max 3.7 Levante 54 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.1° perc. +28.9° Assenti 2.3 NE max 3.6 Grecale 42 % 1015 hPa 9 cielo sereno +34.6° perc. +33.9° Assenti 6.7 SSO max 5.9 Libeccio 29 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.1° perc. +36.8° Assenti 21.5 OSO max 17.5 Libeccio 38 % 1013 hPa 15 cielo sereno +34.1° perc. +34.8° Assenti 15 O max 18.9 Ponente 37 % 1013 hPa 18 cielo sereno +31.4° perc. +31.7° Assenti 9.4 O max 11 Ponente 42 % 1012 hPa 21 cielo sereno +29.6° perc. +30.7° Assenti 4.1 NO max 4.5 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:19

