Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Bagno a Ripoli mostrano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche interessante e variegata nel corso della giornata.

Nella prima parte della giornata, la mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Est, con velocità intorno ai 5-7 km/h. Le temperature oscilleranno tra i +25°C e i +32°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 35-40%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 90-98%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +36°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +35°C. Il vento soffierà con maggiore intensità, proveniente prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25-30 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 45-50%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e la probabilità di precipitazioni aumenterà, con possibili piogge leggere. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai +25°C, con una percezione di fresco che potrebbe far scendere la temperatura percepita a +24°C. Il vento si attenuerà, provenendo da Est – Sud Est, con velocità intorno ai 5-10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 21 Luglio a Bagno a Ripoli indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, passando da un inizio soleggiato a un pomeriggio nuvoloso con possibili piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +36°C, mentre le minime scenderanno fino ai +25°C. È consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.2° perc. +23.6° Assenti 3.1 SSE max 4.1 Scirocco 77 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 3.9 SE max 4.1 Scirocco 79 % 1009 hPa 7 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 4.6 SSO max 7.8 Libeccio 54 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +32.7° Assenti 8.9 O max 16.2 Ponente 30 % 1009 hPa 13 cielo coperto +36.4° perc. +36.1° Assenti 17.5 ONO max 22.1 Maestrale 27 % 1007 hPa 16 cielo coperto +30.8° perc. +31.5° Assenti 22 OSO max 28.3 Libeccio 45 % 1008 hPa 19 cielo coperto +27.8° perc. +27.6° prob. 14 % 3.8 E max 3.7 Levante 42 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +24.7° perc. +24.7° 0.14 mm 3.5 E max 3.3 Levante 58 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:37 e tramonta alle ore 04:37

