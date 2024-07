Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto mostrano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C, con una leggera sensazione di caldo dovuta alla temperatura percepita che potrà superare i 32°C.

Durante la notte, le temperature saranno piacevoli, con valori intorno ai 25-26°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i 27-28°C. Nel corso della mattinata, il termometro continuerà a salire fino a superare i 30°C.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai 30-31°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto. Anche in serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con temperature intorno ai 26-27°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto ci si può aspettare un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Venerdì 19 Luglio. Le brezze leggere contribuiranno a rendere più sopportabile il caldo estivo, mentre la copertura nuvolosa rimarrà trascurabile.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive ma non eccessive e condizioni ideali per godersi una giornata all’aria aperta. Le previsioni meteo indicano una situazione stabile anche per i prossimi giorni, con temperature gradevoli e cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 5.3 O max 7.3 Ponente 73 % 1016 hPa 4 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 7.4 O max 9.6 Ponente 75 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +30.7° Assenti 7.6 ONO max 10.5 Maestrale 61 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +32.9° Assenti 10.6 NNO max 10.2 Maestrale 57 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.9° perc. +33.3° Assenti 11.1 NNO max 10.9 Maestrale 54 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +32° Assenti 9.7 NNO max 10.8 Maestrale 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6 ONO max 7.8 Maestrale 72 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 4.8 O max 7.4 Ponente 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:17

