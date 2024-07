Meteo Belluno, le previsioni per domani domenica 7 luglio

MeteoWeb

Domenica 7 Luglio a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai valori estivi, con una minima di +17,7°C e una massima di +25,6°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto elevata, con valori che variano dal 51% al 100% durante la giornata.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, si prevedono piogge leggere con una probabilità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Nel pomeriggio e in serata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi nuovamente, con piogge leggere che accompagneranno il tramonto.

La velocità del vento sarà generalmente moderata, con punte di fino a 12km/h durante il pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est e Sud – Sud Ovest.

L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 59% e il 96%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1014-1016hPa.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Belluno, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di tenere a portata di mano l’ombrello per eventuali piogge leggere. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni e godetevi la giornata a Belluno, nonostante le condizioni meteorologiche variabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.7° prob. 13 % 5.5 NNE max 5.3 Grecale 95 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.59 mm 5.7 NNE max 6.2 Grecale 96 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.23 mm 5.9 ESE max 8.7 Scirocco 84 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +24.7° perc. +24.8° 0.22 mm 7.8 SSE max 10.8 Scirocco 63 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +24.7° perc. +25° 0.29 mm 8.9 SSE max 12 Scirocco 66 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.54 mm 2.8 ESE max 4.2 Scirocco 88 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.8° prob. 43 % 4 NNE max 3.9 Grecale 91 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.47 mm 7.8 NNO max 7.6 Maestrale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 04:07 e tramonta alle ore 04:07

