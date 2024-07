Meteo Belluno, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Belluno si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni sparse durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +18,4°C e i +29,4°C, con una sensazione termica che si aggirerà tra i +18,5°C e i +30,6°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 1,9km/h e i 13,9km/h, con raffiche fino a 11km/h. L’umidità relativa dell’aria sarà elevata, con valori che si attesteranno tra il 52% e il 92%.

Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, si registreranno precipitazioni leggere, con cielo coperto e temperature in lieve aumento. La probabilità di pioggia sarà intorno al 70%, con una sensazione di umidità che accompagnerà le prime ore della giornata.

Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, con piogge moderate che interesseranno la zona. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,4°C, con una sensazione di caldo che potrebbe risultare fastidiosa per chi non ama le alte temperature.

In serata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e a una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, ma l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’aria ancora piuttosto afosa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Belluno, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Martedì, con un graduale rientro del bel tempo e un calo delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle previsioni, in quanto la situazione meteorologica potrebbe subire delle variazioni improvvisamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° Assenti 9.6 N max 9.8 Tramontana 90 % 1012 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 9.9 N max 10.2 Tramontana 87 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.34 mm 1.9 N max 4 Tramontana 68 % 1013 hPa 10 nubi sparse +28.6° perc. +29.4° prob. 65 % 6.3 SSE max 5.6 Scirocco 52 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +28.2° perc. +30.2° 0.24 mm 7 SSE max 6.7 Scirocco 63 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.39 mm 9.4 NNE max 13.7 Grecale 90 % 1015 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +21.3° prob. 23 % 10 N max 8.8 Tramontana 87 % 1015 hPa 22 poche nuvole +19.3° perc. +19.5° prob. 19 % 11.7 N max 13 Tramontana 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:49

