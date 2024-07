Meteo Benevento, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Martedì 16 Luglio prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno rapidamente, con valori che potranno superare i +36°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 3km/h e i 14km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +38°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest, con intensità compresa tra i 14km/h e i 20km/h.

In serata, non sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche: il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +24°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest, con una velocità che si attesterà intorno ai 4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Benevento indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 3.1 OSO max 3.9 Libeccio 45 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 3.2 OSO max 4 Libeccio 50 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.6° perc. +28° Assenti 3 SO max 4 Libeccio 37 % 1013 hPa 9 cielo sereno +36.1° perc. +34.3° Assenti 10.5 OSO max 10.4 Libeccio 20 % 1012 hPa 12 cielo sereno +38.7° perc. +37.1° Assenti 18.5 OSO max 13.8 Libeccio 18 % 1011 hPa 15 cielo sereno +37° perc. +35.2° Assenti 18.8 OSO max 15.3 Libeccio 19 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.6° perc. +29.7° Assenti 9 OSO max 12 Libeccio 34 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.2° Assenti 3.6 O max 4.5 Ponente 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:29

