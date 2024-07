Meteo Benevento, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Nel fine settimana a Benevento, si prevede un clima caldo e soleggiato con temperature in aumento. Il cielo resterà sereno sia di giorno che di notte, garantendo condizioni meteo ideali per attività all’aperto. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest accompagnerà le giornate, mantenendo l’umidità a livelli moderati. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +39,2°C, mentre le minime saranno intorno ai +21,9°C. Un weekend estivo che invita a godersi il bel tempo, senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Benevento, cielo sereno e una temperatura di +23,4°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +36,7°C con una percezione di +36,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12km/h con raffiche fino a 12km/h. L’umidità sarà del 26% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderanno +36,6°C con una percezione di +36,2°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 18km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 26% con una pressione di 1011hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche non cambieranno, con un cielo sereno e temperature più miti. Alle 21:00 si registreranno +25°C con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,9km/h. L’umidità salirà al 49% con una pressione di 1012hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte

Durante la notte a Benevento, il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +36,2°C con una percezione di +34,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 13,4km/h con raffiche fino a 13,4km/h. L’umidità sarà del 23% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderanno +36,8°C con una percezione di +35,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 18,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 21% con una pressione di 1010hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche non cambieranno, con un cielo sereno e temperature più miti. Alle 21:00 si registreranno +24,9°C con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 4,7km/h. L’umidità salirà al 46% con una pressione di 1013hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte

Durante la notte a Benevento, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 3,2km/h. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +37,7°C con una percezione di +35,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11km/h con raffiche fino a 11km/h. L’umidità sarà del 17% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderanno +39,2°C con una percezione di +36,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 15,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 14% con una pressione di 1011hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche non cambieranno, con un cielo sereno e temperature più miti. Alle 21:00 si registreranno +26,2°C con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3,7km/h. L’umidità salirà al 42% con una pressione di 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Benevento si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cielo sereno per tutto il weekend. Le condizioni meteo ideali per godersi le giornate estive all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

