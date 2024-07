Meteo Bergamo, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Bergamo prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 4-7%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +25,9°C e i +29,6°C, e una percezione di calore leggermente superiore.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera variazione della copertura nuvolosa, che potrebbe raggiungere il 9%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +32°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere, provenienti prevalentemente da direzione Sud.

In serata, le condizioni meteorologiche a Bergamo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi intorno ai +22,7°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature estive e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili e un’alta pressione atmosferica che garantirà un clima piacevole e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° Assenti 9.5 NNE max 8.3 Grecale 84 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 21 % 9.3 NNE max 9.4 Grecale 75 % 1018 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +23.9° prob. 36 % 4.8 NNE max 6.2 Grecale 73 % 1019 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +29° prob. 15 % 6 S max 4.9 Ostro 60 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30.2° perc. +31.8° prob. 9 % 7.3 SSO max 5 Libeccio 53 % 1018 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32° prob. 8 % 7.2 S max 5.7 Ostro 52 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +29.4° prob. 16 % 3.9 SSO max 4.5 Libeccio 76 % 1017 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° prob. 19 % 8 N max 6.9 Tramontana 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:02

