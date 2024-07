Meteo Biancavilla, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Biancavilla si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Meteo a Biancavilla:

Notte:

Durante la notte il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +24,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,2km/h.

Mattina:

La mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00 si registreranno +32,5°C, con una percezione di caldo di +30,8°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 4,1km/h.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco massimo attorno alle 15:00, con +33,6°C. Il vento sarà da Est – Sud Est a 10,2km/h.

Sera:

Anche in serata il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +25,1°C. Il vento soffierà da Nord a 5,2km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Biancavilla indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo costante. Le temperature saranno elevate durante il giorno, con un lieve calo verso sera. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente, considerando le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 4.6 NNO max 6.6 Maestrale 49 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 5.8 NNO max 6.6 Maestrale 48 % 1012 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +29.3° Assenti 3.1 OSO max 4.4 Libeccio 29 % 1012 hPa 10 cielo sereno +35.5° perc. +33.3° Assenti 7.7 S max 11.1 Ostro 18 % 1011 hPa 13 cielo sereno +35.6° perc. +33.6° Assenti 12.9 ESE max 17.4 Scirocco 19 % 1010 hPa 16 cielo sereno +32.8° perc. +31° Assenti 7.3 ESE max 14.7 Scirocco 23 % 1009 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.9 N max 7.3 Tramontana 35 % 1011 hPa 22 cielo sereno +25° perc. +24.3° Assenti 6.2 NNO max 7.2 Maestrale 30 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:16

