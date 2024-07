Meteo Bologna, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna indicano una settimana caratterizzata da caldo e sole. Le temperature saranno in aumento nei primi giorni, con punte massime che raggiungeranno i +37,4°C. Verso la fine della settimana si registrerà un lieve calo termico. Da segnalare la possibilità di piogge leggere nella notte di Giovedì, mentre per il resto dei giorni il cielo sarà prevalentemente sereno con nubi sparse. L’umidità varierà tra il 22% e il 75%, con venti che soffieranno da diverse direzioni a velocità moderate.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Bologna, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,6°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità di 4,7km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Al mattino, le poche nuvole copriranno l’11% del cielo, con una temperatura che raggiungerà i +27,3°C e una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà da Est a 10,7km/h, con raffiche leggere e umidità al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +34,5°C, con una percezione di +35,4°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 15,1km/h con umidità al 37%.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +24°C e una leggera brezza da Sud Est a 5,7km/h. L’umidità aumenterà al 68% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza da Sud Ovest a 3,3km/h. L’umidità si attesterà al 73% con una pressione di 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento proveniente da Nord Est soffierà a 6,1km/h con umidità al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di +36°C e una percezione di +35,2°C. Il vento da Est soffierà a 11,5km/h con umidità al 26%.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,2°C e una leggera brezza da Sud Est a 2,5km/h. L’umidità sarà del 49% con una pressione di 1012hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza da Sud a 5,4km/h. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1015hPa.

Al mattino, le nubi sparse copriranno il 48% del cielo, con temperature che raggiungeranno i +30,5°C e una percezione di +29,6°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 4,4km/h con umidità al 35%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse si manterranno con una copertura del 43%. Le temperature massime arriveranno a +36,4°C con una percezione di +35,4°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 10,7km/h con umidità al 24%.

In serata, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,1°C e una leggera brezza da Sud Ovest a 4,4km/h. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1012hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C con una percezione di +23,9°C. Il vento da Ovest – Sud Ovest soffierà a 3,5km/h con umidità al 66%.

Al mattino, le nubi sparse copriranno il 43% del cielo, con temperature che raggiungeranno i +32,3°C e una percezione di +31,3°C. Il vento da Nord Est soffierà a 7,1km/h con umidità al 31%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse si manterranno con una copertura del 29%. Le temperature massime arriveranno a +37,4°C con una percezione di +36,3°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 11,4km/h con umidità al 22%.

In serata, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una leggera brezza da Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione di 1011hPa.

In conclusione, la settimana a Bologna si prospetta calda e soleggiata, con temperature in aumento nei primi giorni seguite da un lieve calo verso la fine della settimana. Resta presente la possibilità di piogge leggere nella notte di Giovedì.

