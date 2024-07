Meteo Brescia, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Brescia indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi. La temperatura massima si attesterà intorno ai 29°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica che potrebbe superare i 30°C.

Durante la notte, le nuvole sparse lasceranno spazio a piogge leggere, con temperature intorno ai 21°C. Al risveglio, il cielo sarà coperto con una probabilità del 100% di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C durante la mattina, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le piogge potrebbero intensificarsi, con una probabilità che si aggira intorno al 40%. Le temperature massime si registreranno intorno ai 29°C, con un’umidità che potrebbe aumentare leggermente rispetto alla mattina.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità che si attesterà intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con un’umidità che potrebbe raggiungere l’85%.

In conclusione, Mercoledì 24 Luglio a Brescia sarà caratterizzato da un cielo variabile con piogge intermittenti durante l’arco della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in continuo cambiamento e di attrezzarsi di conseguenza. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brescia.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.9° prob. 86 % 6.2 NNE max 6 Grecale 85 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.29 mm 5.5 NNE max 5.3 Grecale 87 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° prob. 11 % 5.8 ENE max 14 Grecale 84 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.11 mm 5.2 SE max 8.4 Scirocco 64 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29° perc. +30.3° prob. 20 % 6.7 S max 6.5 Ostro 55 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +28.8° perc. +30.6° 0.16 mm 6 S max 5.3 Ostro 59 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.44 mm 1.9 ESE max 3.2 Scirocco 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.43 mm 7.3 NNE max 6.5 Grecale 86 % 1013 hPa

