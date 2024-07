Meteo Brugherio, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Brugherio mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, ma verso sera sono previste precipitazioni leggere che potrebbero proseguire anche durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che salirà gradualmente da +24,9°C alle 06:00 fino a +32,8°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche fino a 6,1km/h provenienti da Sud.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +34°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 8,7km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

In serata, sono previste precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 40%. Le temperature scenderanno gradualmente da +31,9°C alle 17:00 a +22,2°C verso le 23:00. Il vento soffierà da Nord Est con raffiche fino a 12,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Brugherio indicano una giornata con cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, seguita da possibili piogge leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° prob. 41 % 7.1 E max 13 Levante 72 % 1013 hPa 3 nubi sparse +23.3° perc. +23.7° prob. 4 % 1.6 ENE max 4.3 Grecale 77 % 1012 hPa 6 poche nuvole +24.9° perc. +25.2° Assenti 0.9 SSO max 2.7 Libeccio 69 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +31.8° Assenti 5.4 S max 3.8 Ostro 51 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +35.2° Assenti 9.9 S max 6.9 Ostro 41 % 1009 hPa 15 cielo sereno +34.7° perc. +35.8° prob. 13 % 8.4 S max 7.5 Ostro 37 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +28.8° perc. +29.6° 0.13 mm 9.9 NNO max 17.5 Maestrale 52 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +24.5° perc. +24.7° 0.19 mm 6.3 NNO max 11.4 Maestrale 65 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.