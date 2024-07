Meteo Brugherio, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Brugherio si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +27,5°C alle ore 09:00, ma la temperatura percepita potrà raggiungere i +29°C a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità intorno ai 6,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 39% alle ore 14:00. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +31,1°C alle ore 14:00, ma la temperatura percepita potrà superare i +32°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Ovest con una velocità intorno ai 6,9km/h.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,6°C alle ore 19:00, con una leggera diminuzione durante la notte. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest con una velocità intorno ai 5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Brugherio indicano una giornata con alternanza di schiarite e nuvole, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno elevate durante il pomeriggio, con valori intorno ai +31°C, mentre la sera sarà caratterizzata da un calo delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.5° prob. 18 % 3.1 NNO max 3.9 Maestrale 81 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +22° prob. 18 % 3.5 ONO max 4.8 Maestrale 89 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23.7° prob. 5 % 3.1 OSO max 5.1 Libeccio 82 % 1012 hPa 9 poche nuvole +27.5° perc. +29° prob. 9 % 6.6 SO max 5.7 Libeccio 63 % 1012 hPa 12 poche nuvole +30.4° perc. +31.6° prob. 11 % 7.8 SO max 5.8 Libeccio 50 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31° perc. +32.1° prob. 24 % 7 SSO max 5.2 Libeccio 47 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +30.3° prob. 28 % 5.4 SSO max 8.5 Libeccio 64 % 1011 hPa 21 cielo coperto +25° perc. +25.6° prob. 36 % 5 NO max 8.3 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:05

