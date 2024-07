Meteo Brugherio, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Brugherio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 23%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 11%. Le temperature saranno piacevoli, con valori minimi intorno ai 23°C.

Nel corso della mattina, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno registrate nel primo pomeriggio, mentre le minime si avranno durante la notte.

Le condizioni del vento saranno caratterizzate da brezze leggere provenienti prevalentemente da est e sud-est, con intensità che non supererà i 7,1km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante l’intera giornata.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Brugherio si prospetta una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature che potrebbero aumentare leggermente nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 6 ENE max 14.9 Grecale 76 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° Assenti 4.7 E max 9.1 Levante 77 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 4 ESE max 6.5 Scirocco 69 % 1013 hPa 9 poche nuvole +27.1° perc. +27.8° prob. 16 % 6 SE max 5.7 Scirocco 53 % 1013 hPa 12 poche nuvole +30.1° perc. +30.6° prob. 37 % 8.2 SSE max 5.9 Scirocco 46 % 1012 hPa 15 poche nuvole +30.8° perc. +31.4° prob. 32 % 9.6 SSE max 7.1 Scirocco 45 % 1011 hPa 18 poche nuvole +28.4° perc. +29.5° prob. 29 % 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 55 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° prob. 49 % 2.3 ENE max 3 Grecale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:47 e tramonta alle ore 03:47

