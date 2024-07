Meteo Buccinasco, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Buccinasco si prevedono condizioni meteo variabili, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Analizziamo nel dettaglio le previsioni del tempo per domani.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 60-70%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera probabilità di piogge sparse e venti leggeri provenienti dall’Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo coperto e un’umidità intorno al 90%. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +26°C, con venti deboli che soffieranno prevalentemente da Est – Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di precipitazioni intorno al 50-60%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità provenienti da Sud – Sud Est.

In serata, la situazione meteorologica a Buccinasco sarà caratterizzata da nubi sparse e una probabilità di piogge leggere intorno al 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24-27°C, con venti che ruoteranno da Ovest a Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Buccinasco indicano una giornata con cielo variabile e possibili precipitazioni sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Buccinasco per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° prob. 18 % 8 E max 15.3 Levante 77 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.56 mm 5.3 E max 6.8 Levante 81 % 1015 hPa 6 cielo coperto +22.7° perc. +23.3° prob. 50 % 3.4 ENE max 5.6 Grecale 85 % 1016 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 22 % 3.5 SSO max 3.5 Libeccio 65 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.2° perc. +32.7° prob. 12 % 3.8 SSE max 3.7 Scirocco 49 % 1014 hPa 15 nubi sparse +32.4° perc. +34.1° prob. 7 % 8.2 SSO max 7.1 Libeccio 46 % 1012 hPa 18 nubi sparse +28.7° perc. +31.2° prob. 19 % 7.5 ONO max 13.8 Maestrale 64 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.8° perc. +25.6° 0.7 mm 9.8 OSO max 23.4 Libeccio 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.