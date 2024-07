Meteo Cagliari, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Previsioni meteo per Cagliari: fine settimana all’insegna del bel tempo. Notte serena con temperature intorno ai 22-23,8°C e brezza leggera da Sud – Sud Est. Mattine con cielo sereno e temperature in aumento fino a 30,8°C. Pomeriggi con cielo sereno e brezza vivace, temperature massime fino a 31,5°C. Sere stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 24,9-25,9°C. Weekend ideale per godersi il clima estivo.

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Cagliari, cielo sereno caratterizzerà il meteo. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7km/h.

Mattina

La mattina di Venerdì 26 Luglio sarà all’insegna del cielo sereno e delle temperature in aumento. Si prevede una temperatura di circa 28°C percepita, con una brezza che soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 12,8km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il meteo a Cagliari sarà caratterizzato da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature massime toccheranno i 29,5°C, con una brezza vivace proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 19,7km/h.

Sera

In serata, il meteo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature intorno ai 24°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est soffierà a una velocità di 11,3km/h.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte di Sabato 27 Luglio, il meteo a Cagliari sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature intorno ai 23°C. Una leggera brezza proveniente da Sud Est soffierà a una velocità di 4,7km/h.

Mattina

La mattina di Sabato si conferma con un cielo sereno e temperature in aumento. Si prevede una temperatura di circa 29,5°C percepita, con una brezza che soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 17km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il meteo a Cagliari sarà caratterizzato da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature massime toccheranno i 31,4°C, con una brezza vivace proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 19,9km/h.

Sera

In serata, il meteo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature intorno ai 24,9°C. La brezza proveniente da Sud Est soffierà a una velocità di 11,2km/h.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte di Domenica 28 Luglio, il meteo a Cagliari sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature intorno ai 23,8°C. Una brezza leggera proveniente da Sud Est soffierà a una velocità di 8km/h.

Mattina

La mattina di Domenica si conferma con un cielo sereno e temperature in aumento. Si prevede una temperatura di circa 30,8°C percepita, con una brezza che soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 12km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il meteo a Cagliari sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature intorno ai 31,5°C. Una brezza vivace proveniente da Sud – Sud Est soffierà a una velocità di 19,6km/h.

Sera

In serata, il meteo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature intorno ai 25,9°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est soffierà a una velocità di 6,7km/h.

Alla luce di queste previsioni, il fine settimana a Cagliari si prospetta all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da una leggera brezza che renderà il clima piacevole per godersi le giornate estive. Buon weekend a tutti!

