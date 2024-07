Meteo Caivano, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Caivano indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina campana per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno piacevoli attorno ai 26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di circa 4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Al sorgere del sole, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 30°C durante la mattina. Il vento proveniente da Sud Est soffierà leggero a una velocità di 3,9km/h, mantenendo l’umidità al 35%.

Nel corso del pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, toccando i 36°C verso mezzogiorno. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a una velocità di 14,1km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 29%.

Anche durante la sera, le condizioni rimarranno stabili, con temperature intorno ai 28°C e una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 6,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 53%.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Caivano si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per chi ama il caldo estivo. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cieli sereni. Sembra che l’estate abbia preso pieno possesso della cittadina campana, regalando giornate di sole e calde temperature.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.9 N max 4.6 Tramontana 55 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° Assenti 3.2 NNE max 4 Grecale 51 % 1012 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +28.3° Assenti 2.6 ENE max 3.7 Grecale 40 % 1012 hPa 9 cielo sereno +34.5° perc. +33.6° Assenti 7.2 SSO max 5.3 Libeccio 28 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.1° perc. +36° Assenti 18.7 OSO max 14.1 Libeccio 29 % 1011 hPa 15 cielo sereno +34.2° perc. +33.9° Assenti 16 O max 16.3 Ponente 32 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.8° perc. +30.6° Assenti 9 O max 11 Ponente 40 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 5.7 O max 6.9 Ponente 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:31

