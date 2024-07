Meteo Caivano, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Caivano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27,9°C alle 06:00, percepita come 28,8°C. La velocità del vento sarà di 3,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno ulteriormente. Alle 12:00 si prevede una temperatura di 34,1°C, percepita come 34,4°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma il cielo rimarrà sereno. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di 30,1°C, percepita come 29,9°C, con una brezza proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Caivano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Caivano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.8 SO max 4.3 Libeccio 63 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 2 SSE max 4 Scirocco 67 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +28.8° Assenti 3.6 SSO max 4.6 Libeccio 55 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +32.6° Assenti 9.6 SO max 7.8 Libeccio 36 % 1013 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +34.4° Assenti 17.1 OSO max 14.4 Libeccio 35 % 1012 hPa 15 cielo sereno +33.5° perc. +33.1° Assenti 14.9 OSO max 14.6 Libeccio 33 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +29.9° Assenti 9.6 O max 12.2 Ponente 41 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +28° Assenti 5.6 O max 8.6 Ponente 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:33

