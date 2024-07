Meteo Canicattì, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Canicattì indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 35,9°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna si aggirerà intorno ai 22,9°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i +23,8°C e i +22,6°C. La velocità del vento sarà intorno ai 5km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

Al mattino il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che si attesteranno tra i +27,2°C e i +33,6°C. Il vento soffierà a una velocità di fino a 12,4km/h proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere, con temperature che raggiungeranno il picco massimo intorno ai 35,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 24,8km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In serata il cielo resterà sereno e le temperature caleranno gradualmente, con valori che si attesteranno tra i +25,3°C e i +30,6°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Canicattì per Domenica 14 Luglio prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Canicattì.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 4.1 NNO max 4.2 Maestrale 44 % 1011 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 5.3 NO max 5.1 Maestrale 46 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +28.5° Assenti 4.2 NO max 7 Maestrale 29 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.7° perc. +32.9° Assenti 12.2 OSO max 15.7 Libeccio 22 % 1011 hPa 13 cielo sereno +35.9° perc. +34.2° Assenti 21.6 OSO max 24.8 Libeccio 21 % 1010 hPa 16 cielo sereno +34.4° perc. +32.9° Assenti 19.9 O max 25.7 Ponente 24 % 1010 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +27.3° Assenti 5.3 NNO max 8.2 Maestrale 38 % 1011 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +25.4° Assenti 4.5 NNE max 6 Grecale 40 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:23

