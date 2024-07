Meteo Canicattì, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì indicano una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature in aumento. Durante le giornate, il sole splenderà su Canicattì, portando temperature massime che raggiungeranno valori elevati. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione all’umidità per garantire il benessere durante la giornata.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Canicattì, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 4,6km/h. L’umidità si attesterà al 41% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il meteo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,9°C percepita come +26,9°C a causa di una brezza leggera da Nord – Nord Est a 7,6km/h. L’umidità sarà del 27% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Canicattì. Alle 13:00 la temperatura raggiungerà i +34,3°C con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest a 14,3km/h. L’umidità salirà al 23% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature più miti. Alle 20:00 si attesterà sui +26,9°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 3,9km/h. L’umidità salirà al 39% con una pressione di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 7,2km/h. L’umidità sarà del 42% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno. Alle 07:00 la temperatura sarà di +30,7°C percepita come +28,9°C con una brezza leggera da Nord a 9,3km/h. L’umidità si attesterà al 23% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Canicattì. Alle 14:00 la temperatura massima sarà di +35,3°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 22,1km/h. L’umidità sarà del 21% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesterà sui +26,6°C con una brezza da Nord a 14,3km/h. L’umidità salirà al 38% con una pressione di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,7°C e una brezza da Nord a 11,3km/h. L’umidità sarà del 45% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il meteo si confermerà stabile con cielo sereno. Alle 07:00 la temperatura sarà di +29,8°C percepita come +28,3°C con una brezza da Nord a 14,5km/h. L’umidità si attesterà al 25% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Canicattì. Alle 14:00 la temperatura massima sarà di +34,2°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 15,3km/h. L’umidità sarà del 19% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesterà sui +26,3°C con una brezza da Nord – Nord Est a 6,7km/h. L’umidità salirà al 38% con una pressione di 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,7°C e una brezza leggera da Nord a 8,9km/h. L’umidità sarà del 40% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il meteo si confermerà stabile con cielo sereno. Alle 08:00 la temperatura sarà di +33,6°C percepita come +31,8°C con una bava di vento da Sud – Sud Ovest a 3,4km/h. L’umidità si attesterà al 23% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Canicattì. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +33,3°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 13km/h. L’umidità sarà del 21% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesterà sui +26,3°C con una brezza da Nord – Nord Est a 6,7km/h. L’umidità salirà al 38% con una pressione di 1015hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Canicattì saranno caratterizzati da condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione all’umidità per garantire il benessere durante la giornata.

