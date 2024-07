Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Nel fine settimana a Capaccio Paestum si prevede un clima soleggiato e caldo, con temperature elevate di giorno e notti piacevoli. Le condizioni meteo saranno stabili, senza precipitazioni e con venti leggeri. Sabato e Domenica offriranno un clima ideale per godersi le bellezze della località, con cielo sereno e copertura nuvolosa al minimo. Le temperature si manterranno costanti, con venti che non supereranno i 15km/h. Un weekend perfetto per chiunque voglia trascorrere del tempo all’aria aperta a Capaccio Paestum.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 8,5km/h da Est – Nord Est, con raffiche di vento alla stessa intensità. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,7°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 7,8km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 25%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +30,5°C e una percezione di +29,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 13,3km/h, con una lieve intensificazione delle raffiche. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità salirà al 37%. La pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +22,1°C, con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a una velocità di 6,7km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà a 6,5km/h da Est, con raffiche leggere. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 10,7km/h, con una lieve intensificazione delle raffiche. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 31%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +30,6°C e una percezione di +30,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 14,7km/h, con una lieve intensificazione delle raffiche. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità salirà al 41%. La pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +22,7°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a una velocità di 6km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà a 6km/h da Est, con raffiche leggere. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,5°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11,1km/h, con una lieve intensificazione delle raffiche. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 34%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +31,4°C e una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 13,9km/h, con una lieve intensificazione delle raffiche. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità salirà al 38%. La pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +22,6°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 5,8km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

In conclusione, il fine settimana a Capaccio Paestum si prospetta soleggiato e caldo, con temperature elevate durante il giorno e notti piacevoli. Le condizioni meteo saranno stabili, senza precipitazioni e con venti leggeri. Sia Sabato che Domenica offriranno un clima ideale per godersi le bellezze della località.

