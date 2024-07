Meteo Carrara, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara indicano un inizio settimana con cieli sereni e temperature in costante aumento. Tuttavia, verso la fine della settimana si prevede una leggera instabilità con la possibilità di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra valori elevati durante il pomeriggio e cali in serata. L’umidità varierà tra il 48% e l’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1013hPa. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche a Carrara.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Carrara il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità di 5,5km/h. La temperatura percepita sarà di +25,4°C. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,8°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est. L’umidità diminuirà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa. Verso le 09:00 la temperatura salirà a +30,4°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di poche nuvole, le temperature continueranno ad aumentare. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +31,7°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità sarà al 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Verso le 17:00 la temperatura si attesterà sui +31°C con una brezza leggera da Nord Ovest.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +27,2°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità salirà al 74% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Verso le 23:00 la temperatura sarà di +25,9°C con una brezza leggera da Nord Est.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte a Carrara il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una brezza leggera da Nord Est con velocità di 9,1km/h. La temperatura percepita sarà di +26,2°C. L’umidità si manterrà al 71% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +26,7°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 63% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Verso le 09:00 la temperatura salirà a +31,1°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +32,4°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 48% con una pressione atmosferica di 1014hPa. Verso le 17:00 la temperatura si attesterà sui +31,4°C con una brezza leggera da Nord Ovest.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si prevede una temperatura di +27,2°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità salirà al 68% con una pressione atmosferica di 1014hPa. Verso le 23:00 si registrerà una temperatura di +26,3°C con una brezza leggera da Nord Est.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte a Carrara il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +26,1°C e una brezza leggera da Nord Est con velocità di 5,9km/h. La temperatura percepita sarà di +26,1°C. L’umidità si manterrà al 66% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +27,4°C con una brezza leggera da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione atmosferica di 1014hPa. Verso le 09:00 la temperatura salirà a +30,4°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +32,2°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 51% con una pressione atmosferica di 1013hPa. Verso le 17:00 la temperatura si attesterà sui +29,6°C con una brezza leggera da Nord Ovest.

In serata sono previste poche nuvole con possibilità di pioggia leggera. Alle 20:00 si prevede una temperatura di +26,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa. Verso le 23:00 si registrerà una temperatura di +25,4°C con una bava di vento da Nord – Nord Ovest.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Carrara il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +25°C e una bava di vento da Nord con velocità di 2,4km/h. La temperatura percepita sarà di +25,7°C. L’umidità si attesterà all’80% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +26,1°C con una bava di vento da Sud Est. L’umidità si manterrà al 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa. Verso le 09:00 la temperatura salirà a +29,3°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +32,2°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 51% con una pressione atmosferica di 1013hPa. Verso le 17:00 la temperatura si attesterà sui +29,6°C con una brezza leggera da Ovest.

In serata sono previste poche nuvole con possibilità di pioggia leggera. Alle 20:00 si prevede una temperatura di +26,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa. Verso le 23:00 si registrerà una temperatura di +25,4°C con una bava di vento da Nord – Nord Ovest.

