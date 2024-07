Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Casal di Principe si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +33,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, arrivando fino a +34,9°C. Il vento soffierà a velocità variabile durante la giornata, con raffiche leggere e prevalenti da direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i +33,6°C intorno alle 10:00. Il vento sarà moderato, con brezze leggere che contribuiranno a mitigare il caldo.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza alcuna nuvola a offuscarlo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,5°C – +33,6°C, con venti che potranno aumentare leggermente di intensità, ma sempre mantenendosi su livelli accettabili.

La sera sarà caratterizzata da un graduale calo delle temperature, pur rimanendo piuttosto miti. Il cielo resterà sereno e la brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole per passeggiate e attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Casal di Principe indicano condizioni di bel tempo stabile e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 1.7 NO max 3.6 Maestrale 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° Assenti 3.1 NNE max 3.2 Grecale 76 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28.8° Assenti 3.6 N max 3.6 Tramontana 59 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +33.4° Assenti 8.9 OSO max 6 Libeccio 39 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +34.9° Assenti 17.9 OSO max 15.7 Libeccio 41 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +33.6° Assenti 19.7 O max 24.5 Ponente 43 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +30.8° Assenti 10.7 O max 17.3 Ponente 53 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +29.1° Assenti 1.3 OSO max 3.5 Libeccio 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.