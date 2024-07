Meteo Casal di Principe, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo a Casal di Principe per il fine settimana: cielo sereno, minima copertura nuvolosa, temperature elevate intorno ai +34°C. Venti leggeri da varie direzioni. Umidità moderata e pressione costante. Ideale per attività all’aperto o per rimanere al fresco.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte a Casal di Principe, si prevede poca nuvolosità con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 10km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 15km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 41% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C, con una percezione termica di +31,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 25% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, con una percezione termica di +33,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 13,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 29% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una percezione termica di +27,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 58% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte a Casal di Principe, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà molto debole, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C, con una percezione termica di +30,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 44% mentre la pressione atmosferica salirà a 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,2°C, con una percezione termica di +34,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 17,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 36% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno simili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con una percezione termica di +29,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 57% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte a Casal di Principe, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,6°C, con una percezione termica di +32,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 10,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 30% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,6°C, con una percezione termica di +34,3°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 18,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 31% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno simili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con una percezione termica di +28,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 53% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Casal di Principe si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno e copertura nuvolosa minima, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C, con una percezione termica leggermente superiore. L’umidità sarà moderata, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante. Sia per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto che per chi preferisce rimanere al fresco, il fine settimana si preannuncia ideale a Casal di Principe.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.