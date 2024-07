Meteo Caserta, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Caserta per Lunedì 22 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,3°C nel corso della mattinata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque si attesterà intorno ai 32,6°C.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 14,1km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est. Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa ma temperature che si manterranno elevate, intorno ai 34,1°C.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai 29°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 19,7km/h provenienti da Est – Nord Est.

In base alla situazione meteo attesa per Lunedì 22 Luglio, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Le previsioni per i prossimi giorni a Caserta indicano un mantenimento delle condizioni di caldo e copertura nuvolosa, con possibili variazioni nella velocità del vento e nelle temperature percepite. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.5° perc. +25.5° Assenti 5.7 ENE max 7.7 Grecale 54 % 1009 hPa 3 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° Assenti 4.5 ONO max 5.8 Maestrale 54 % 1010 hPa 6 cielo coperto +27.4° perc. +27.7° prob. 1 % 3.4 N max 13.4 Tramontana 49 % 1011 hPa 9 cielo coperto +33.2° perc. +31.6° Assenti 14.7 ENE max 19.8 Grecale 25 % 1009 hPa 12 cielo coperto +30.9° perc. +30.4° prob. 4 % 8.3 NO max 11.6 Maestrale 37 % 1009 hPa 15 cielo coperto +34.1° perc. +32.5° prob. 26 % 12.6 E max 22.6 Levante 24 % 1008 hPa 18 cielo coperto +29° perc. +28.5° prob. 25 % 12.2 ENE max 19.7 Grecale 39 % 1009 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° prob. 19 % 1.7 ENE max 6.9 Grecale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.