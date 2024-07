Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Cassano Magnago mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un’alternanza di cielo sereno e nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 30°C verso le ore 9:00. Il vento sarà debole e proveniente da ovest-sud ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con possibili variazioni di nuvolosità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C verso le ore 14:00, con una leggera brezza proveniente da sud ovest.

In serata, la nuvolosità aumenterà leggermente, con la possibilità di piogge leggere verso le ore 19:00 e 20:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una brezza vivace proveniente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e un mix di cielo sereno e nuvolosità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge leggere in serata e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Cassano Magnago.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 40 % 8.3 N max 14.2 Tramontana 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° prob. 4 % 7.7 N max 11.3 Tramontana 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° Assenti 5.6 N max 8.2 Tramontana 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +29.8° Assenti 2.6 OSO max 2.3 Libeccio 41 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.5° perc. +33.3° Assenti 7.5 SO max 6.5 Libeccio 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +33.7° perc. +34° prob. 18 % 7.5 OSO max 6.2 Libeccio 36 % 1007 hPa 18 poche nuvole +23.4° perc. +23.6° prob. 53 % 14.2 N max 29.4 Tramontana 70 % 1008 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 55 % 9.4 NNO max 18.8 Maestrale 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:49

