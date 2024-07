Meteo Cassano Magnago, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo a Cassano Magnago: Venerdì 26 Luglio, notte e mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con temperature intorno ai +21°C. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con temperature che raggiungeranno i +29,1°C. Sabato 27 Luglio, notte serena, mattina con nubi sparse e pomeriggio nuvoloso con temperature fino a +30,2°C. Domenica 28 Luglio, notte e mattina serene, pomeriggio soleggiato con temperature fino a +30,4°C. Ventilazione leggera e umidità variabile.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Le nubi sparse copriranno il cielo con una percentuale del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera percezione di calore di +21,5°C. Il vento soffierà a 5,4km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche leggere di 8,1km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Mattina: Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 50%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +22°C, con una percezione di calore di +22,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità diminuirà al 80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013hPa.

Pomeriggio: Il cielo si schiarirà, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di calore di +29,5°C. Il vento aumenterà leggermente a 5,3km/h provenendo da Sud. L’umidità si attesterà al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: Il cielo si manterrà sereno con una copertura del 1%. Le temperature si abbasseranno a +24,5°C, con una percezione di calore di +24,8°C. Il vento soffierà a 4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura del 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una percezione di calore di +22°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Nord, con raffiche leggere di 5,5km/h. L’umidità sarà del 79%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1015hPa.

Mattina: Le nubi sparse copriranno il cielo con una percentuale del 29%. Le temperature saliranno fino a +22,9°C, con una percezione di calore di +23,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016hPa.

Pomeriggio: Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 69%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una percezione di calore di +31,6°C. Il vento aumenterà a 4,6km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sera: Il cielo si schiarirà, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 67%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di calore di +29,5°C. Il vento soffierà a 3,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di calore di +23°C. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo da Nord, con raffiche leggere di 7,1km/h. L’umidità sarà del 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Mattina: Il cielo si manterrà sereno con una copertura del 2%. Le temperature saliranno fino a +22,3°C, con una percezione di calore di +22,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà all’81%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017hPa.

Pomeriggio: Il cielo si manterrà sereno con una copertura del 5%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di calore di +31,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Sera: Il cielo si manterrà sereno con una copertura del 5%. Le temperature si abbasseranno a +27,5°C, con una percezione di calore di +29,8°C. Il vento soffierà a 3,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cassano Magnago si preannuncia con condizioni meteo generalmente stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Consulta sempre le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le tue attività all’aria aperta.

