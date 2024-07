Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Castel San Pietro Terme indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest e un’umidità del 66%. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature in leggero aumento fino a raggiungere i 34,9°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il termometro potrà superare i 37°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più sopportabile il caldo. Anche verso sera le temperature si manterranno elevate, con circa 31,6°C alle 18:00.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori estivi e una leggera presenza di nuvole solo nelle ore serali. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 9.3 OSO max 10.8 Libeccio 66 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° prob. 5 % 8.4 OSO max 10.1 Libeccio 64 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +27.5° Assenti 6.1 ONO max 7.3 Maestrale 53 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +33° Assenti 7.4 NNO max 6.7 Maestrale 44 % 1015 hPa 12 cielo sereno +36° perc. +36.5° Assenti 9.2 N max 11.1 Tramontana 31 % 1014 hPa 15 cielo sereno +36.8° perc. +37° Assenti 8 N max 14.9 Tramontana 28 % 1012 hPa 18 poche nuvole +31.6° perc. +33° Assenti 9.3 E max 17.2 Levante 47 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 7.6 SSO max 8.5 Libeccio 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:56

