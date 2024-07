Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Castellammare di Stabia si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 33,5°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46-48%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e terso, con temperature in aumento fino a superare i 30°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, mantenendo le temperature elevate. Anche in serata, il cielo resterà per lo più sereno, con la comparsa di poche nuvole solo nelle ore notturne.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni a Castellammare di Stabia si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno elevate e un clima generalmente soleggiato. Le previsioni del tempo indicano una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche, con possibili aumenti di nuvole nel corso della settimana, ma senza fenomeni meteorologici significativi in vista. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.9° perc. +28.8° Assenti 5.8 S max 7.1 Ostro 71 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.4 SE max 7.5 Scirocco 74 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +29.6° Assenti 4.8 SE max 5.4 Scirocco 61 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +32.9° Assenti 8.6 SSO max 7 Libeccio 48 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +33.4° Assenti 12.2 SO max 10.1 Libeccio 46 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +32.3° Assenti 11.3 O max 12.4 Ponente 52 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +30.7° Assenti 3.7 O max 4.3 Ponente 56 % 1014 hPa 21 poche nuvole +27.7° perc. +29.5° Assenti 5.8 S max 6.5 Ostro 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:32

