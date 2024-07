Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Castellammare di Stabia indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,8°C nel primo pomeriggio, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 28°C. La mattina sarà caratterizzata da un lieve aumento delle temperature, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Est.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza nuvole, e le temperature raggiungeranno il picco massimo. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

In serata, non sono previsti cambiamenti significativi: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno sopra i 30°C fino a tarda serata. La brezza leggera proveniente da Sud favorirà un leggero calo delle temperature percepite.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia per Mercoledì 31 Luglio confermano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.4° perc. +28.2° Assenti 7.9 ENE max 8.9 Grecale 31 % 1013 hPa 3 cielo sereno +28.2° perc. +27.3° Assenti 5.6 ENE max 6.8 Grecale 31 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.6° perc. +28.3° Assenti 3.6 E max 5.5 Levante 29 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +31° Assenti 7.1 SO max 6.7 Libeccio 29 % 1014 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +31.9° Assenti 13.5 OSO max 11.4 Libeccio 34 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +32.1° Assenti 12.1 O max 12.9 Ponente 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +32.3° Assenti 6.7 ONO max 7.3 Maestrale 55 % 1012 hPa 21 cielo sereno +28.9° perc. +31.2° Assenti 3 SSO max 4.4 Libeccio 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:15

