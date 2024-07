Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Castiglione delle Stiviere mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +23°C. La bassa copertura nuvolosa e la brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest contribuiranno a mantenere una sensazione di fresco durante le prime ore del giorno.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +27°C. La velocità del vento sarà leggera, con una direzione prevalente da Ovest, garantendo una piacevole brezza.

Nel pomeriggio, il meteo a Castiglione delle Stiviere sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature che potrebbero superare i +30°C. La bassa umidità e la pressione atmosferica stabile favoriranno condizioni di bel tempo ideali per attività all’aperto.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo resterà sereno con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Castiglione delle Stiviere indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Sono previste basse probabilità di precipitazioni e venti leggeri che renderanno l’atmosfera piacevole per chiunque si trovi a Castiglione delle Stiviere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.6° prob. 5 % 7.1 NNO max 9 Maestrale 81 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° prob. 8 % 7.5 NO max 9.7 Maestrale 81 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 7 ONO max 10.3 Maestrale 79 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +29.5° Assenti 5.7 O max 4.9 Ponente 69 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +33.1° Assenti 5.8 OSO max 5.8 Libeccio 62 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +33.8° prob. 6 % 1.9 SO max 3.8 Libeccio 61 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +31.2° prob. 15 % 3.1 N max 4.1 Tramontana 74 % 1013 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° prob. 19 % 5.4 NNO max 5.5 Maestrale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 21:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.