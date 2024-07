Meteo Catania, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Catania per Lunedì 15 Luglio indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,1°C intorno alle ore 12:00, con una percezione di calore di 33,4°C. La velocità del vento aumenterà nel corso della mattina, con raffiche leggere provenienti da Est – Sud Est.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa: dalle 06:00 con +29,7°C, fino a superare i 32°C verso le 10:00. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con punte intorno ai 33,8°C intorno alle 13:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Est – Sud Est.

La sera a Catania sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature ancora piuttosto elevate, attorno ai 30°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Catania indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e vento leggero. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Catania.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29° perc. +28.9° Assenti 2.5 NO max 3.5 Maestrale 43 % 1011 hPa 3 cielo sereno +28.5° perc. +28.1° Assenti 2.2 NO max 3.1 Maestrale 40 % 1011 hPa 6 cielo sereno +29.7° perc. +29.2° Assenti 4 SE max 5.4 Scirocco 39 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +31.8° Assenti 7.7 ESE max 9 Scirocco 35 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +33.4° Assenti 13 ESE max 11.2 Scirocco 30 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +32.5° Assenti 15.1 E max 18.6 Levante 38 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +31.2° Assenti 5 ESE max 6.9 Scirocco 48 % 1011 hPa 21 cielo sereno +29.1° perc. +29.9° Assenti 1.1 OSO max 2.3 Libeccio 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:18

