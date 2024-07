Meteo Cecina, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cecina per Venerdì 26 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina toscana per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est e una umidità intorno al 70-72%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1010-1011hPa.

Al mattino, il termometro salirà fino a raggiungere i 29-30°C, con una percezione di calore che potrà superare i 30°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 7-12km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 15-16km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al mattino, intorno al 58-64%.

In serata, le temperature caleranno gradualmente fino a toccare i 23-25°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 3-7km/h. L’umidità aumenterà fino al 78-81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013-1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 6.3 E max 6.2 Levante 71 % 1010 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 5.8 ESE max 5.9 Scirocco 69 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +28.1° Assenti 3 SE max 4.4 Scirocco 53 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.5° perc. +31.3° Assenti 11.7 OSO max 9.8 Libeccio 57 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +31.9° Assenti 14.1 OSO max 13.9 Libeccio 58 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +31° Assenti 11.3 OSO max 12.2 Libeccio 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25.6° Assenti 2.9 SSO max 3.2 Libeccio 79 % 1013 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° Assenti 6.9 SSE max 7.4 Scirocco 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:39 e tramonta alle ore 04:39

