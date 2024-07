Meteo Cento, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Lunedì 15 Luglio a Cento, si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +22°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente superiore.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno e limpido, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, ma la brezza leggera proveniente da nord manterrà un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli nel cielo di Cento, con una copertura nuvolosa nulla. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C, ma la brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a mitigare il caldo. L’umidità sarà contenuta intorno al 35-40%, garantendo una sensazione di benessere.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli, intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente da est favorirà un clima gradevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Cento indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature in aumento. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo a Cento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.1° perc. +22.2° Assenti 7.1 ONO max 7.6 Maestrale 70 % 1013 hPa 3 poche nuvole +20.5° perc. +20.6° Assenti 6.5 ONO max 6.8 Maestrale 76 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 4.5 NO max 4.2 Maestrale 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +29.4° Assenti 7.6 NNE max 6.4 Grecale 45 % 1014 hPa 12 cielo sereno +32.9° perc. +33.1° Assenti 8.4 NNE max 7.7 Grecale 37 % 1013 hPa 15 cielo sereno +34.4° perc. +34.6° Assenti 14.8 NNE max 9.7 Grecale 34 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +31.8° Assenti 12.5 NE max 20 Grecale 54 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 4.5 ESE max 5.1 Scirocco 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:55

