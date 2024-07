Meteo Cerignola, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cerignola per Lunedì 22 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al pomeriggio, quando il cielo si presenterà coperto. Nel primo pomeriggio, è attesa la comparsa di pioggia moderata, che si trasformerà in pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni potrebbero continuare anche in serata, con cielo coperto.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 35°C nelle ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, ma comunque piuttosto elevata. Il vento soffierà principalmente da direzioni variabili, con intensità che potrà raggiungere i 24,9km/h durante le raffiche più intense.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-70% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alla situazione attesa per Lunedì, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi a fronteggiare possibili precipitazioni nel corso della giornata. Per i prossimi giorni a Cerignola, è probabile che le condizioni meteo rimarranno instabili, con possibili alternanze tra schiarite e piogge. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +24.9° perc. +25.2° Assenti 5.2 OSO max 7.4 Libeccio 69 % 1010 hPa 4 poche nuvole +24° perc. +24.2° Assenti 3 OSO max 3.5 Libeccio 67 % 1009 hPa 7 nubi sparse +30.5° perc. +30.4° Assenti 2.8 SSE max 5.1 Scirocco 41 % 1010 hPa 10 nubi sparse +33.9° perc. +32.5° Assenti 17.7 NNO max 18.3 Maestrale 26 % 1009 hPa 13 cielo coperto +33.4° perc. +33.6° prob. 31 % 15.8 ENE max 15.4 Grecale 36 % 1008 hPa 16 cielo coperto +27.7° perc. +27.8° prob. 74 % 17.8 S max 24.9 Ostro 46 % 1011 hPa 19 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° prob. 22 % 6 NO max 8.8 Maestrale 57 % 1011 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 9.1 OSO max 11.8 Libeccio 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:20

