Meteo Cervia, le previsioni per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo a Cervia per Domenica 21 Luglio indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno al mattino che potrebbe coprirsi leggermente nel pomeriggio.

Mattina:

La giornata inizierà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente dal Sud Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco.

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature, che si manterranno comunque intorno ai +30°C. Il vento proveniente dall’Est potrebbe intensificarsi leggermente, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteo.

Sera:

La serata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C. Il vento proveniente dal Sud sarà moderato, ma non sono previste precipitazioni significative.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cervia, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si manterranno elevate e un cielo variabile con possibili annuvolamenti nel corso della settimana. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.5° prob. 15 % 3 SSO max 3.1 Libeccio 79 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 4.2 SSO max 4 Libeccio 78 % 1008 hPa 6 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° Assenti 5.3 SE max 6.8 Scirocco 66 % 1009 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +29.7° Assenti 10.3 E max 9.4 Levante 56 % 1008 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.3° Assenti 19.7 ENE max 14.3 Grecale 55 % 1007 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +31.2° Assenti 19.3 E max 17.7 Levante 58 % 1006 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +29.8° prob. 23 % 19.1 ESE max 25.6 Scirocco 70 % 1007 hPa 21 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 26 % 9 S max 9.9 Ostro 70 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 03:26 e tramonta alle ore 03:26

