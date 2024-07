Meteo Cervia, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Cervia si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con un lieve aumento nel corso delle ore pomeridiane.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 9km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 51%. Le temperature massime saranno di circa 31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 13,2km/h provenendo da Nord Est.

La sera a Cervia il cielo si presenterà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura intorno al 28%. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai 28°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est a una velocità di circa 6,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Cervia indicano una giornata con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 9.4 O max 10.7 Ponente 56 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 9 O max 10.5 Ponente 58 % 1013 hPa 6 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 9.5 ONO max 11.2 Maestrale 55 % 1014 hPa 9 nubi sparse +29.9° perc. +30.8° Assenti 8.9 NNE max 7.4 Grecale 49 % 1014 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +34.4° Assenti 18 NE max 16.5 Grecale 53 % 1014 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +33° Assenti 15 ENE max 15.2 Grecale 57 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.9° perc. +30.6° Assenti 6.3 NE max 8.3 Grecale 58 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.7 S max 6 Ostro 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:48

