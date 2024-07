Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Cesano Boscone mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4-8%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C nelle prime ore del giorno, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse, con una probabilità di copertura nuvolosa intorno al 10-12%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26°C verso le ore centrali della giornata. La percezione di calore aumenterà, arrivando a toccare i +28°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con poche nuvole presenti nel cielo e una copertura nuvolosa intorno al 15-20%. Le temperature massime si attesteranno sui +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +31°C.

In serata, il cielo si manterrà sereno con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente fino al 25-30%. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piacevoli, attorno ai +24°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone per Martedì 9 Luglio indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e una leggera presenza di nubi sparse.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.2° perc. +21.7° prob. 5 % 4.5 NNO max 4.5 Maestrale 91 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20.7° Assenti 3.1 NO max 3.7 Maestrale 90 % 1016 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 2.6 ONO max 3.9 Maestrale 82 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +28.2° Assenti 2.7 SSO max 1.9 Libeccio 68 % 1017 hPa 12 poche nuvole +29.4° perc. +31.2° Assenti 5 S max 5.2 Ostro 57 % 1016 hPa 15 poche nuvole +29.8° perc. +31.4° prob. 2 % 5.6 S max 5.7 Ostro 54 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.3° perc. +29.7° prob. 10 % 4.2 SSO max 7 Libeccio 73 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.1° perc. +24.7° Assenti 4.1 NO max 4.1 Maestrale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:11

