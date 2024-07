Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cesano Boscone per Venerdì 26 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un mix di nubi sparse e cielo sereno.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 59% e il 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +29°C verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 35%.

In serata, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +24°C.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Venerdì 26 Luglio a Cesano Boscone sarà caratterizzato da un clima piacevole e senza fenomeni meteorologici rilevanti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e mantenere un’adeguata idratazione.

Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo per lo più sereno. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Cesano Boscone.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 1 % 7.9 ENE max 19 Grecale 74 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° prob. 1 % 6.3 E max 12.2 Levante 75 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23° prob. 3 % 5.7 E max 9.2 Levante 67 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +27.9° prob. 16 % 6.7 SE max 7.7 Scirocco 50 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +29.5° prob. 34 % 5.9 S max 7.1 Ostro 48 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +31.3° prob. 27 % 8.1 S max 6.8 Ostro 48 % 1011 hPa 18 poche nuvole +28° perc. +29.4° prob. 25 % 4.4 SSO max 6.3 Libeccio 59 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° prob. 51 % 0.6 NE max 2.1 Grecale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

