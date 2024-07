Meteo Cesano Boscone, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano giornate con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con possibili piogge leggere solo in alcune ore della notte. Martedì e Mercoledì si prevedono temperature massime intorno ai +32-33°C, con venti leggeri e umidità contenuta. Giovedì, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e possibili piogge leggere durante la notte. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni del meteo.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Durante la notte a Cesano Boscone si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 10,2km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 25km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,5km/h, proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 60%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C, con una percezione di +34,9°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 10,5km/h, proveniente dal Sud. L’umidità si manterrà al 53%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26°C, con una percezione stabile. Il vento soffierà a 5km/h proveniente dall’Est. L’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Martedì 30 Luglio

Notte: Durante la notte a Cesano Boscone si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,2°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 9,4km/h, proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità sarà dell’82%.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,3km/h, proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 55%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,5°C, con una percezione di +34,4°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 9,5km/h, proveniente dal Sud. L’umidità si manterrà al 46%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole e una copertura nuvolosa al 14%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C, con una percezione stabile. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente dall’Est. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Durante la notte a Cesano Boscone si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa al 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 7,1km/h, proveniente dall’Est. L’umidità sarà del 73%.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 17%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,1km/h, proveniente dal Sud. L’umidità si attesterà al 53%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,5°C, con una percezione di +34,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 9,7km/h, proveniente dal Sud. L’umidità si manterrà al 46%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole e una copertura nuvolosa al 14%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C, con una percezione stabile. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente dall’Est. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Durante la notte a Cesano Boscone si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 4,5km/h proveniente dal Nord, con raffiche fino a 9,6km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C, con una percezione di +29,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 1,8km/h, proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 59%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,5°C, con una percezione di +34,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 10,2km/h, proveniente dal Sud. L’umidità si manterrà al 46%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +26,3°C, con una percezione stabile. Il vento soffierà a 1,8km/h proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In base alle previsioni meteo, Cesano Boscone si prepara a giornate con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con possibili piogge leggere solo in alcune ore della notte. Sia Martedì che Mercoledì si prevedono temperature massime intorno ai +32-33°C, con venti leggeri e umidità contenuta. Giovedì, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e possibili piogge leggere durante la notte. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni del meteo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.