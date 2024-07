Meteo Cesenatico, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Cesenatico prevedono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni atmosferiche saranno stabili e senza precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di piogge. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, a causa di una leggera umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Cesenatico, con temperature che raggiungeranno i +31°C. Il vento soffierà con intensità moderata da nord-est, contribuendo a rinfrescare l’aria e a rendere la giornata ancora più piacevole per chi vorrà godersi il mare e la spiaggia.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. Il vento sarà leggero e la percentuale di umidità si manterrà intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 16 Luglio a Cesenatico indicano una giornata estiva tipica, con sole, caldo e clima piacevole. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e senza variazioni significative. Quindi, chiunque si trovi a Cesenatico potrà godere di una bella giornata di sole e mare, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e rilassarsi in riva al mare.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Cesenatico

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 5.5 OSO max 5.5 Libeccio 62 % 1011 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 9.9 O max 11.3 Ponente 55 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 9.7 ONO max 11.7 Maestrale 48 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +30.9° Assenti 10.4 N max 12.5 Tramontana 44 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +32.5° Assenti 19.6 NE max 20.4 Grecale 47 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32.3° Assenti 15 E max 13.9 Levante 53 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.5° perc. +30° Assenti 9.4 E max 11.7 Levante 59 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.1 S max 7.8 Ostro 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:48

