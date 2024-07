Meteo Cesenatico, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cesenatico per Venerdì 19 Luglio promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Secondo i dati forniti, il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe manifestarsi solo verso sera.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 14 e i 18 km/h, garantendo una piacevole brezza.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Cesenatico, con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 20 km/h da Nord Est.

In serata, la situazione rimarrà stabile, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Tuttavia, verso le ore notturne è prevista la possibilità di qualche pioggia leggera, quindi è consigliabile prestare attenzione e munirsi di un ombrello nel caso in cui si preveda di uscire.

In base alle condizioni attuali, possiamo affermare che il meteo a Cesenatico per i prossimi giorni si prospetta abbastanza stabile, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è sempre bene tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 7.8 ONO max 8.5 Maestrale 60 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 10.5 ONO max 12.5 Maestrale 62 % 1016 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +27.7° Assenti 12 ONO max 14.3 Maestrale 56 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +32.3° Assenti 12 N max 12 Tramontana 49 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +34° Assenti 18.7 NE max 18.8 Grecale 51 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +33.1° Assenti 15.2 NE max 16.4 Grecale 52 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +31.3° Assenti 4.6 ENE max 5.9 Grecale 55 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +26.7° perc. +27.8° 0.17 mm 6.6 O max 6.9 Ponente 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:45

