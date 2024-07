Meteo Chiavari, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Chiavari per Mercoledì 24 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La mattina inizierà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 10%, con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 41% intorno alle 09:00, con temperature in aumento fino a +28,7°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con una percentuale che oscillerà tra il 53% e il 97%, mantenendo le temperature intorno ai +29-30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, con il ritorno di un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 0-5%, e temperature che si abbasseranno leggermente fino ai +24-26°C.

Durante la giornata, la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche di vento che non supereranno i 10km/h e una direzione del vento prevalente da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-80% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Chiavari indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di nubi sparse a schiarite, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una leggera diminuzione nel corso della serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Chiavari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.6° perc. +25.1° prob. 27 % 3.9 NNE max 4 Grecale 79 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 77 % 1013 hPa 6 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 4.4 NE max 5.7 Grecale 72 % 1013 hPa 9 nubi sparse +28.5° perc. +30.2° prob. 12 % 5.8 SO max 7.1 Libeccio 60 % 1013 hPa 12 nubi sparse +28.3° perc. +30.4° prob. 16 % 3.4 SO max 5.1 Libeccio 64 % 1012 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +31.8° prob. 17 % 5.1 OSO max 7.7 Libeccio 61 % 1011 hPa 18 poche nuvole +26.9° perc. +29.4° prob. 13 % 8 NO max 9.9 Maestrale 78 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.8° Assenti 11.3 NNE max 11.8 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:32 e tramonta alle ore 03:32

