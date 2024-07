Meteo Como, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Domenica 28 Luglio a Como si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con poche nuvole e temperature piuttosto gradevoli. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo valori elevati nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo a Como sarà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe aumentare verso sera. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative durante il pomeriggio. Le temperature saranno molto elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C.

Durante la sera, la situazione meteorologica a Como potrebbe cambiare leggermente, con l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi nel corso della serata, portando un po’ di frescura dopo una giornata calda. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, ma resteranno comunque sopra i +20°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Como, si prevede un’alternanza di giornate soleggiate e possibili precipitazioni sparse. Le temperature dovrebbero mantenersi elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.1° perc. +23.6° prob. 24 % 6.4 NNE max 6 Grecale 80 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 6.9 NNE max 7.3 Grecale 80 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 5 N max 7.1 Tramontana 73 % 1019 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +32.1° prob. 5 % 3.7 SO max 3.1 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +35.1° prob. 5 % 5.9 SO max 4.2 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +33.7° perc. +36° prob. 17 % 5.6 SO max 3.7 Libeccio 44 % 1016 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +33.7° prob. 31 % 5.7 SO max 11 Libeccio 64 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +25.4° perc. +26.1° 0.43 mm 6.2 NNE max 5.3 Grecale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:54

